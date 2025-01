“Filipe Abreu deixa um legado inspirador, um sentido cívico exemplar, um serviço inesquecível à sua terra, à sua região e ao seu país”, disse o vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) na Assembleia da República.

Segundo Cristóvão Norte, mesmo com as dificuldades que teve nos últimos anos de vida, Filipe Abreu continuava a ter “muitas ideias e uma vontade de viver inspiradora”.

Filipe Abreu foi vereador municipal em Portimão e várias vezes candidato à presidência do concelho, deputado durante três legislaturas e durante um curto período dos anos 70 do século passado presidente do PSD/Algarve.

O líder histórico do PSD Francisco Sá Carneiro chamou em 1976 a Lisboa Filipe Abreu para uma reunião para debater a forma de dinamizar o partido na região algarvia.

De acordo com Cristóvão Norte, foi nessa reunião que se decidiu organizar um evento popular, mais tarde celebrizado como Festa do Pontal, tendo Filipe Abreu ficado responsável pela sua organização.

A tradicional Festa do Pontal que anualmente, em agosto, marca a ‘rentrée’ política dos sociais-democratas começou por ter lugar no pinhal do Pontal, no acesso ao aeroporto de Faro, sendo agora realizada no calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé.