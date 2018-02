No talhão 256, um dos muitos que ardeu no incêndio do Pinhal de Leiria, vão ser plantados pinheiros bravos e pinheiros mansos certificados. A ação, no dia 17 de março, é aberta à participação de voluntários, que são convidados também a formar uma bandeira humana de Portugal colorida por guarda-chuvas, numa área com cerca de um hectare.

A iniciativa é das empresas 'It's Happening' e 'Agency' e tem o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande que, segundo a presidente da autarquia, pretende "responsabilizar o país numa causa que é de todos os portugueses": "a reflorestação das nossas matas".

Cidália Ferreira lembra que 300 talhões foram consumidos pelo fogo que consumiu 80% do Pinhal de Leiria, a 15 de outubro de 2017, e que cada um deles "precisa de cerca de 75 mil árvores".

"A tarefa é hercúlea, mas os portugueses são grandiosos. Continuo a acreditar que o carácter, a perseverança, a garra inata à nossa nacionalidade se irá refletir no apoio à reconstrução deste nosso espaço à beira-mar plantado", afirmou.

A organização de "O Pinhal é a nossa bandeira" espera juntar entre 15 mil a 20 mil pessoas para plantar as árvores oferecidas pela autarquia e por empresas que se associam à iniciativa.