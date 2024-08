A Plataforma de Lições Aprendidas, do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), “permite que cada entidade registe observações de oportunidades de melhoria e boas práticas para que estas sejam analisadas e processadas de forma transparente e eficaz”, explicou a AGIF num comunicado divulgado hoje.

O comunicado surge na sequência da apresentação da plataforma, hoje em Lisboa, numa sessão dirigida a representantes das entidades que compõem a Subcomissão Nacional de Lições Aprendidas.

A capacidade de lições aprendidas integra o Programa Nacional de Ação 20-30 como um dos seus 97 projetos, e é coordenada pela AGIF através da Subcomissão Nacional de Lições Aprendidas, criada em abril de 2022, lê-se no documento.

Estão envolvidos no processo, além da AGIF, o Estado-Maior Conjunto para as Operações Militares, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia Judiciária (PJ), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e Liga dos Bombeiros Portugueses.

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que participou na iniciativa, defendeu, segundo o comunicado, que a plataforma “deverá servir de inspiração em termos da União Europeia para que se possa alargar ao seu espaço geográfico, de modo a existir uma partilha das melhores práticas e de aprendizagem”.

Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado da Proteção Civil, também citado no documento, considerou que a plataforma “é uma boa maneira de registar o que acontece, o que se fez para prevenir as ocorrências e, simultaneamente, não repetir os mesmos erros”.

E Mário Monteiro, do Conselho Diretivo da AGIF, referiu a plataforma como um “recurso indispensável e necessário ao reforço da capacidade de lições aprendidas do SGIFR, em curso desde 2022, que não procura identificar culpas ou responsáveis pelas falhas, sendo o seu único propósito a melhoria e evolução do Sistema tendo como ponto de partida os seus agentes”.

A capacidade de lições aprendidas está em funcionamento desde abril de 2022 e até agora já foram analisados alguns grandes incêndios, como o da Serra da Estrela, de 2022, “permitindo incorporar no sistema várias melhorias operacionais”.

O relatório das lições aprendidas foi divulgado em abril do ano passado e identificou mais de 40 ações a corrigir e 12 medidas prioritárias.

A grande maioria das ações propostas estava relacionada com aspetos organizacionais, como a interoperabilidade, liderança, procedimentos e doutrina.