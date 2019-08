As conclusões ao acidente com um Fire Boss, que acabou imobilizado numa das margens, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, após a terceira manobra de 'scooping' (recolha de água), constam do relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

“O piloto, embora cumprisse com os requisitos mínimos de formação inicial e recorrente no modelo específico anfíbio, tinha uma experiência limitada na aeronave, onde realizou a maioria das horas na versão terrestre, com configuração de roda de cauda”, refere o GPIAAF.

Além da reduzida experiência do piloto (de 56 anos e que saiu ileso) neste tipo de avião (que sofreu danos ligeiros), os investigadores apontam duas outras razões que contribuíram para que o Air Tractor Fire Boss, operado pela empresa CCB-Serviços Aéreos, Lda, acabasse por ficar imobilizado numa das margens da barragem.

“Não será de excluir que a técnica de pilotagem e de 'scooping' do piloto, com uma elevada atitude de nariz em cima, tenha contribuído para que a aeronave não atingisse a velocidade desejada para a descolagem, precipitando as sucessivas decisões de descontinuar (três vezes) a descolagem”, descrevem os peritos.

A técnica de 'scooping' é definida pelo fabricante "como uma manobra que requer uma experiência consolidada do piloto". Os investigadores frisam que a "aeronave tende naturalmente a colocar o nariz em baixo durante a manobra de recolha de água, sendo necessário um controlo efetivo e cuidado na gestão da atitude da aeronave".

O GPIAAF alerta que a operação de combate aos incêndios “é uma atividade complexa, não só pelos equipamentos utilizados, mas sobretudo pela natureza do voo (a baixa altitude, cumprimento da missão atribuída, obstáculos, fumo, temperaturas)”, sublinhando que “é efetivamente necessária uma gestão e atenção contínua por parte do piloto”.