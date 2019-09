Duarte Marques considerou esta atitude “inaceitável e irresponsável por parte do Governo”, frisando que “não se entende”, como é que Portugal, “primeiro interessado neste novo mecanismo de solidariedade europeu, não integra o rescEU e desperdiça a oportunidade de beneficiar do financiamento previsto”.

Nesse sentido, o PSD questiona o Ministério da Administração Interna (MAI) sobre as razões de Portugal estar atualmente fora do novo RescuEU, apesar de o Governo ter afirmado o seu empenhamento.

Os social-democratas querem também saber “porque abdicou o Governo de integrar o RescEU” nesta fase de transição, uma vez que poderia ter permitido a Portugal financiar parte das despesas de aluguer das aeronaves atualmente ao dispor da proteção civil portuguesa.

O PSD questiona também o Ministério tutelado por Eduardo Cabrita se o Governo pretende vir a integrar “de forma permanente o RescEU”.

“Tendo em conta que os diferentes países da UE estão já a negociar o posicionamento e meios a alocar ao mecanismo, tem o Governo alguma previsão ou plano sobre as necessidades que vai ter e quantos meios prevê comprar ou alugar ao abrigo do RescUE que pode financiar até 90% desse investimento”, pergunta ainda o PSD.

Entretanto, numa resposta enviada à agência Lusa, o MAI refere que “Portugal, tal como os restantes países da União Europeia, está a participar nas três 'task teams' constituídas ao nível da Comissão Europeia para planear e identificar tipologias de meios a incluir no rescEU para as três áreas de intervenção consideradas como prioritárias”, designadamente emergência médica, combate a incêndios e incidentes envolvendo agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos e/ou Químicos (NRBQ).

O MAI adianta que, na fase intermédia de implementação, os únicos meios previstos dizem respeito a uma fase específica de transição e prendem-se “apenas com meios aéreos de combate a incêndios florestais próprios dos Estados-Membros”.

“Não obstante encontrarmo-nos ainda nessa fase de transição, Portugal tem já módulos registados na Reserva Europeia de Proteção Civil e a possibilidade de prestação de ajuda internacional, por parte do nosso país, não está dependente da criação de capacidades rescUE”, salienta o MAI.

O Ministério da Administração Interna indica ainda que “a participação de Portugal no âmbito do mecanismo é efetiva”, como aconteceu com o apoio prestado à Suécia, em 2018, com o envio de meios aéreos de combate a incêndios, ou a Moçambique, já este ano, após a tempestade Idai.