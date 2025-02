O violino "Joachim-Ma Stradivarius" vai ser leiloado esta sexta-feira pela Sotheby's.

No site, a leiloeira informa que o instrumento musical tem a etiqueta do fabricante, Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat, bem como a data em que foi feito, 1714.

O certificado de William E. Hill & Sons, Londres, datado de 27 de fevereiro de 1923 e emitido em nome da Rudolph Wurlitzer Company, descrevendo o violino como "um exemplo completamente característico do período acima referido do trabalho do fabricante".

"O bonito dorso em bordo cortado em quartos, de duas peças, é maioritariamente ondulado e largo, subindo a partir da junta central. As nervuras em ácer cortado em quartos são de madeira semelhante. A cabeça em ácer tem uma ondulação mais fraca e larga. A mesa de abeto de duas peças é de grão fino, alargando-se ligeiramente em direção aos flancos. O verniz é de uma rica cor castanha avermelhada sobre um fundo dourado âmbar", é descrito.

Quanto à proveniência do instrumento, sabe-se que foi tocado por Joseph Joachim, um dos violinistas mais influentes do século XIX. Mais recentemente, foi adquirido por Si-Hon Ma, um violinista e professor que deixou o instrumento como legado para o New England Conservatory (NEC) após a sua morte em 2009