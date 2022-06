Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou à agência Lusa que o fogo entrou em fase de rescaldo às 20:06.

No total, as operações de combate mobilizaram 106 bombeiros, apoiados por 33 viaturas e quatro meios aéreos, acrescentou.

Os bombeiros receberam o alerta às 17:35, tendo as chamas consumido mato, junto da Estrada Nacional 5 (EN5), na zona da Herdade da Barrosinha, no concelho de Alcácer do Sal.

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Faro e Beja apresentam hoje um perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).