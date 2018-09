Dez concelhos dos distritos de Faro e Bragança apresentam esta quinta-feira um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim (Faro) e Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Bragança, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou ainda 18 concelhos de Vila Real, Viseu, Leiria, Coimbra, Portalegre, Beja e Faro em risco elevado de incêndio. O resto do continente está com risco moderado e reduzido.

Na ilha da Madeira, os concelhos de Machico, Santa Cruz e Funchal apresentam risco muito elevado e elevado de incêndio.

A ilha do Porto Santo está com risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.