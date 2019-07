De acordo com Pedro Nuno Santos, as preocupações das quatro famílias fazem sentido, garantindo que o Governo vai procurar soluções.

“Temos de arrendar outras casas. Estas pessoas não querem sair das casas onde estão. É uma situação complicada”, sublinhou o ministro, propondo que o orçamento que o Estado estava a usar para o arrendamento noutras casas, seja utilizado para financiar a reabilitação de uma casa de um outro proprietário.

O programa Porta de Entrada tem como objetivo dar respostas a situações de calamidade. As 29 famílias afetadas pelo incêndio de Monchique, agosto, são as primeiras abrangidas pelo processo de reabilitação.

Sobre o programa, Pedro Nuno Santos explicou ainda aos deputados que o principal foco do Porta de Entrada é apoiar as famílias e não as casas.

“O foco do programa é apoiar as famílias, não as casas propriamente ditas. Nós temos de assegurar que as pessoas tenham condições de habitabilidade dignas”, disse Pedro Nuno Santos, precisando que o financiamento feito através do Orçamento do Estado e não é comunitário.