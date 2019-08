Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

A circulação ferroviária entre as estações do Pragal (Almada) e de Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, encontra-se normalizada desde cerca das 14:20, após ter sido hoje suspensa devido a um incêndio, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).