O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantêm nove distritos com aviso amarelo devido ao calor.

Para quinta-feira, o IPMA prevê um agravamento do perigo de incêndio, que se estenderá por uma área maior.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 06:30 de hoje, os incêndios que lavram nos concelhos de Murça e Chaves, no distrito de Vila Real, eram os que mobilizavam mais meios, com mais de 940 operacionais no terreno, apoiados por mais de 314 meios terrestres, segundo dados da proteção civil.

De acordo com a ANEPC, às 06:30 combatiam os três incêndios em curso 728 operacionais, apoiados por 318 veículos.

Mais de mais de 1.200 operacionais combatiam 22 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 406 veículos.

Na terça-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que Portugal continental vai permanecer em situação de alerta até quinta-feira, devido ao risco de incêndio.

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00:00 de segunda-feira e até às 23:59 de terça-feira, tendo em conta que as temperaturas baixaram, depois de o país ter estado sete dias em situação de contingência.

Por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira.

O IPMA vai elevar o aviso amarelo para laranja nos distritos de Bragança e Guarda entre as 09:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira por causa do tempo quente.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.