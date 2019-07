Em resposta à Lusa, aquele ministério salienta que "nada tem a acrescentar relativamente à informação prestada sobre esta matéria" em abril, onde afirmava que não havia exceções à lei, escusando-se a comentar o comunicado da Câmara do Porto que garantiu hoje que o Ministério da Administração Interna (MAI) comunicou este ano à autarquia que não precisa de ter este plano.

A informação a que a tutela se refere foi prestada no dia 05 de abril à Lusa. À data, e questionada sobre se havia municípios excluídos da apresentação dos PMDFCI, o ministério esclarecia que "não", acrescentando que "a lei não prevê exceções, uma vez que se aplica a todos os municípios do país".

Face à garantia deixada pela Câmara do Porto, hoje, a Lusa perguntou ainda ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, se estava de acordo com o entendimento que a Câmara do Porto diz ser do MAI e se iria impor a apresentação destes planos aos três municípios - Porto, São João da Madeira e Amadora - que não tem, nem nunca tiveram PMDFCI. Esclarecimentos que não foram prestados.

Foi questionado ainda o Ministério da Administração Interna, mas até ao momento, ainda não foi obtida resposta.