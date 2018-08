Contactada pela agência Lusa, fonte da NOS confirmou que o incêndio afetou “um ‘site’ móvel e alguns dos serviços fixos”, estando a empresa a aguardar autorização para poder reparar os danos causados.

“Neste momento, os serviços que ainda não estão repostos – um ‘site’ móvel e alguns serviços fixos -, dependem apenas de autorização da Proteção Civil para que possamos iniciar os trabalhos de reparação da infraestrutura danificada e restabelecer, o mais rápido possível, os serviços aos clientes que foram afetados”, informou.

Fonte da Vodafone disse à agência Lusa que “desde esta manhã há duas estações em baixo”, devido à falha de energia que “poderão causar interrupções no serviço”.

“Não conseguimos prever quando será solucionado o problema porque estamos dependentes do parceiro. Não se trata de serviços nossos queimados, mas sim de falta de energia que coloca as nossas estações em baixo”, afirmou.

De acordo com a mesma fonte, as duas estações localizam-se nas Caldas de Monchique, no concelho de Monchique.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Altice Portugal afirmou que “está ativamente a colaborar com todas as autoridades” tendo alocado a Monchique, desde sexta-feira, “cerca de uma centena de técnicos especializados que acompanham o evoluir da situação no terreno”.