De acordo com este último balanço, registaram-se no mesmo período mais 394 mortes, num total de 46.646 desde o início do surto epidémico.

De acordo com os dados do ministério, as comunidades com mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas foram o País Basco (282), Galiza (239), Madrid (216) e Catalunha (206). No total, foram indicados 1.800 novos casos desde domingo.

O Ministério da Saúde não facultou desta vez os dados sobre a pressão hospitalar, relacionada com a percentagem de camas ocupadas por doentes da covid-19, nem a situação nas Unidades de cuidados intensivos (UCI).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.041 pessoas dos 325.071 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.