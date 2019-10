Os manifestantes exibiram bandeiras e cartazes com ‘slogans’ como “A prisão não é a solução”, “Basta de repressão”, “Amnistia” ou “Espanha, senta-te e conversa”. As proclamações a favor da “independência” da Catalunha e da liberdade dos “presos políticos” marcaram as intervenções na manifestação.

Um grupo de manifestantes bloqueou as linhas de caminho-de-ferro e impediu a circulação ferroviária nas linhas suburbana R-3,junto à estação Mollet-Santa Rosa (Barcelona), e R12 (Cervera-Lleida).

As autoridades catalãs apelaram à “unidade” e sublinharam o caráter “não-violento” do movimento independentista e exigiram que o Governo e o Parlamento em Madrid deem “urgentemente” uma resposta política e institucional ao “momento histórico” que constitui a decisão do Supremo Tribunal.

“Perante este ataque sem precedentes à democracia, precisamos urgentemente de uma resposta política e institucional no auge deste momento histórico que estamos a viver”, afirmaram através de um manifesto lido durante a manifestação pela presidente da ANC, Elisenda Paluzie.

As entidades organizadoras do protesto afirmaram que continuarão a liderar mobilizações “pacíficas, transversais e inclusivas”, e pediram às instituições catalãs e espanholas “propostas políticas” que respondam ao “clamor das ruas”.

“Fá-lo-emos como o fizemos até agora, de forma serena e pacífica, mas persistente e perseverante”, afirmaram, antes de garantir que “as liberdades” que reivindicam “são defendidas com a palavra e conquistadas com a mobilização pacífica de forma imaginativa, massiva e plural”.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma.

A par de várias manifestações pacíficas, a vaga de contestação ficaria igualmente marcada por distúrbios e violentos confrontos entre manifestantes mais radicais e as forças de segurança.

Os protestos na Catalunha ficaram igualmente marcados por cerca de duzentas detenções e centenas de agentes das forças de segurança feridos.