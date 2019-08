"Não foi uma determinação de alguém, os motoristas que é decidiram [não cumprir os serviços mínimos]", salientou Pardal Henriques, em declarações aos jornalistas, em Aveiras de Cima, referindo, por isso, que não foi o advogado que determinou.

De acordo com o porta-voz, em Aveiras existem cerca de uma centena de motoristas que parou de trabalhar, dando a conhecer ainda que no Porto, em Sines e no Algarve, estão várias dezenas trabalhadores parados.

“Existe aqui, em Aveiras, muito próximo de uma centena de motoristas que parou hoje de manhã e que se foi juntando”, contou, lembrando que o incumprimento dos serviços mínimos acontece por “determinação das pessoas que assim o entenderam.

Sobre a requisição civil, Pardal Henrique disse que um eventual alargamento da mesma é acabar com o direito à greve.

“Ponderar aumentar esta requisição civil de forma mais abrangente é acabar completamente com o direito à greve, que é um dos poucos direitos que ainda restam aos trabalhadores”, sublinhou o porta-voz do SNMMP.

Pedro Pardal Henriques disse também que os motoristas têm sido tratados como “criminosos” pelo Governo e pelas empresas, que, segundo o qual, tentaram manipular a opinião pública.