As relações entre a Índia e o Canadá deterioraram-se fortemente desde que o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, sugeriu que a Índia esteve envolvida no homicídio, em junho, de Hardeep Singh Nijjard, um cidadão canadiano.

Questionado esta terça-feira sobre se a Índia iria analisar as alegadas provas, o chefe da diplomacia indiana, de visita a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, garantiu que Nova Deli examinaria quaisquer provas fornecidas por qualquer país.

“Se houver um incidente que coloque um problema e alguém me der informações precisas (…), é claro que analisarei o assunto”, afirmou Subrahmanyam Jaishankar.

As acusações de Otava, qualificadas de “absurdas” pela Índia, provocaram uma grave crise diplomática entre os dois países, marcada pela expulsão recíproca de diplomatas e pela suspensão temporária do tratamento dos pedidos de visto no Canadá por parte do Governo indiano.

“Fornecemos muitas informações às autoridades canadianas sobre os líderes do crime organizado que operam a partir do Canadá”, afirmou o chefe da diplomacia indiana, referindo-se ao movimento independentista sikh que defende a criação de um Estado independente, o Calistão, no norte da Índia.

“A nossa preocupação é que o Canadá tenha sido muito permissivo por razões políticas”, acusou Jaishankar. “Encontramo-nos numa situação em que os nossos diplomatas são ameaçados, os nossos consulados são atacados”, criticou.

Centenas de sikhs manifestaram-se contra o governo indiano em frente às missões diplomáticas da Índia no Canadá, na segunda-feira.

O Canadá acolhe a maior comunidade sikh do mundo fora da Índia, com 770 mil canadianos a declararem-se sikhs em 2021, o que representa 2% da população do país.