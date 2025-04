Marcelo Rebelo de Sousa falava perante a Presidente da Índia, Droupadi Murmu, durante a sua visita de Estado a Portugal.

Depois de visitarem juntos a Fundação Champalimaud, em Lisboa, o Presidente português decidiu juntar-se a um encontro da sua homóloga com cientistas indianos num anfiteatro ao ar livre dessa instituição.

O chefe de Estado português assistiu às intervenções dos cientistas e às respostas de Droupadi Murmu, feitas em hindi, e no fim deixou algumas palavras, em inglês, à sua homóloga, manifestando-lhe gratidão e alegria pela sua visita a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a Índia "é a mais importante democracia no mundo" e "um poder económico e social que em 2047 estará, de longe, a liderar o mundo".

A seguir, os dois chefes de Estado visitaram o templo hindu Radha Krishna, em Lisboa.

2047 é o ano do centenário da independência da Índia em relação ao Reino Unido.

Em fevereiro de 2020, Marcelo Rebelo de Susa esteve na Índia em visita de Estado, dividida entre Nova Deli, Mumbai e Goa.

Durante essa visita, teve encontros com o então Presidente da República da Índia, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi ambos membros do Partido do Povo Indiano (BJP), de direita, pró-hindu.

Droupadi Murmu foi eleita Presidente da República da Índia como candidata do BJP e assumiu funções em julho de 2022. Antes, foi governadora do estado indiano de Jharkhand, entre 2015 e 2021.