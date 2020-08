“Infelizmente, 18 pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam as suas vidas e 127 pessoas continuam internadas nos hospitais”, afirmou o ministro da Aviação Civil, Hardeep Singh Puri, à agência local ANI.

O ministro afirmou na rede social Twitter, a partir do local do acidente, que a caixa negra do avião foi recuperada e o Gabinete de Investigação de Acidentes de Aeronaves da Índia está a investigar.

Hardeep Puri partilhou imagens do avião partido em dois, com a cabine a vários metros de distância do resto da aeronave.

O superintendente da polícia Abdul Karim, da cidade de Mallapuram, perto do Aeroporto Internacional de Kozhikode, no Estado de Querala (sul da Índia), para onde foram transportados parte dos feridos, disse à agência Efe que, pelo menos, 18 pessoas continuam em estado crítico.

O avião, um Boeing 737 da companhia Air India Express, subsidiária da companhia Air India, fazia parte da missão especial de repatriação do Governo indiano para trazer cidadãos de volta ao país, por causa da pandemia de covid-19, disseram as autoridades.