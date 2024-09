“A variante clade 1b foi encontrada num homem de 38 anos do distrito de Malappuram, em Kerala (sul), que testou positivo na semana passada”, disseram fontes oficiais, citadas pela agência de notícias indiana PTI.

O homem foi diagnosticado com mpox em 18 de setembro, após regressar dos Emirados Árabes Unidos.

Este seria o segundo caso do vírus registado na Índia desde o início da emergência global declarada pela OMS. No entanto, as autoridades não tinham confirmado, até ao momento, se se tratava da nova e mais perigosa variante do vírus.

Embora o Governo indiano não tenha emitido qualquer comunicação a este respeito, a agência PTI informou que o Executivo de Kerala realizou uma reunião para avaliar a situação geral no estado e anunciou planos para rever os seus esforços na prevenção e tratamento da mpox.

O Paquistão registou até ao momento sete casos de mpox desde o início da emergência sanitária, mas todos correspondem a clade 2, a variante de menor risco do vírus.

A Índia detetou o seu primeiro caso de mpox em 09 de setembro num homem que regressou a Nova Deli depois de viajar para a África Ocidental, também com a variante da clade 2.

A doença é caracterizada por sintomas semelhantes aos da gripe e provoca lesões cutâneas. Embora a maioria dos casos seja ligeira, pode ser fatal para certas pessoas, especialmente crianças, mulheres grávidas e pessoas com o sistema imunitário enfraquecido.

A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer através do contacto direto com fluidos corporais, gotículas respiratórias ou materiais contaminados, como roupa de cama.