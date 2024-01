Segundo os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, hoje conhecido, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro, depois de “ter diminuído nos quatro meses anteriores”.

O INE explica que este indicador resulta de várias componentes (expectativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar; opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar; perspetivas da evolução futura de realização de compras importantes por parte das famílias).

Também o indicador de clima económico aumentou em dezembro, tal como tinha acontecido em novembro, após os recuos de setembro e outubro.

O saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou em dezembro em todos os setores, após ter diminuído nos últimos dois meses na indústria transformadora, no comércio e na construção e obras públicas.