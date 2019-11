“No entanto, a partir de 2016 o crescimento tem vindo a ser progressivamente menos acentuado”, referem os técnicos do Instituto Nacional de Estatística (INE) no Destaque hoje divulgado.

Entre os 10 domínios que integram o índice de bem-estar, a segurança pessoal e a educação, conhecimento e competências, são os que apresentam a evolução mais favorável no período em análise.

“Inversamente, os domínios do emprego e da vulnerabilidade económica são aqueles cuja evolução foi mais desfavorável, embora tenham vindo a recuperar desde 2013”, de acordo com a publicação.

O emprego é a componente do bem-estar com evolução mais desfavorável, “devido essencialmente ao aumento do desemprego e de outras variáveis com ele relacionadas, que se acentuou a partir de 2009”, refere-se na análise.

A partir de 2013, verificou-se uma inversão da tendência, projetando-se para 2018 “a continuação desta melhoria”, observa o INE.

O subemprego dos trabalhadores a tempo parcial e a disparidade salarial entre homens e mulheres são os indicadores com “comportamento mais desfavorável”.