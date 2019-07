"Nós, guardiões, estamos a defender os direitos dos nossos povos, a defender os índios isolados e a defender a natureza para todos nós. Três dos nossos guardiões foram assassinados. Precisamos que a Terra seja protegida para sempre", frisou Erisvan Guajajara.

Já o diretor da Survival International, Stephen Corry, acrescentou que o vídeo agora divulgado “é mais uma prova de que indígenas Awá não contactados realmente existem”.

“Os madeireiros já mataram muitos dos seus parentes [da tribo Awá] e forçaram outros a sair da floresta (...) . Apenas um clamor global está entre eles e o genocídio", afirmou Stephen Corri.

A Constituição brasileira estabelece que os povos indígenas têm o direito a viver em terras reservadas para eles, onde qualquer exploração mineral ou agrícola não tradicional é proibida.

No entanto, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que chegou ao poder com o apoio do agronegócio e das empresas mineiras, já disse que não vai demarcar reservas indígenas e pode reverter a proteção de algumas áreas por acreditar que os povos tradicionais do país devem ser integrados na sociedade moderna.

Na última sexta-feira, durante uma reunião com jornalistas estrangeiros, Bolsonaro acusou os países e ONG que apoiam a preservação da floresta amazónica "de querer que os nativos [brasileiros] permaneçam num estado pré-histórico, sem acesso às tecnologias e às maravilhas da modernidade".

O chefe de Estado brasileiro também questionou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão público que reportou um aumento de 88% no desmatamento no Brasil em junho em relação a junho de 2018.