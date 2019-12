Túmulos

A sua cidade foi quase totalmente destruída quando foi atingida pela força das ondas — arrancando palmeiras e rachando edifícios. Dos 7.000 residentes de Lampuuk, apenas 300 sobreviveram.

Setyawan perdeu as duas avós e o irmão bebé, assim como muitos dos seus amigos. E recorda-se da água a bater na sua casa e da sua força — que o arrastou cerca de 200 metros até atingir alguns detritos, aos quais se agarrou, literalmente, para salvar a vida.

Nos anos seguintes, os residentes que sobreviveram ficaram com medo da água. "Nós olhávamos para as ondas apenas para verificar se o nível da água tinha descido", explica Setyawan.

Porém, após o primeiro aniversário do desastre, decidiu enfrentar os seus medos e voltou à água.

"As ondas da praia são nossas amigas, as que mataram as pessoas durante o tsunami foram as do fundo do oceano. Foi disto que me convenci antes de entrar pela primeira vez [desde o incidente] na água", lembra.

Hoje, é surfista profissional e participa em competições nacionais e internacionais, tendo organizado o Campeonato de Surf de Aceh no mês passado.

A sua cidade, Lampuuk, reergueu-se e foi reconstruída com sinais de alertas de tsunami em vários locais.

A população, ainda que longe da população antes de 2004, cresceu para os 2.000 habitantes. Todavia, Setyawan pretende transformar as margens de um local de desespero numa orla de esperança. É por isso que montou um clube de surf local e abriu um restaurante à beira-mar — está confiante no potencial do turismo.

"O surf é uma maneira de atrair as pessoas para voltarem a este lugar mesmo depois do tsunami", conta.