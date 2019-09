A sétima edição do MGS Entertainment Show, que no ano passado reuniu mais de 200 expositores e 17 mil visitantes, provenientes de 54 países, promete expandir-se este ano, com uma área de exposição de 20 mil metros, segundo um comunicado da organização.

Dividida em sete secções, a área de exposição irá contar com um espaço dedicado à sustentabilidade.

Nas conferências, são esperados debates sobre “questões relacionadas com o desenvolvimento da indústria do entretenimento em todo o mundo, mas especialmente na região da Ásia-Pacífico”, indicou a MGS.

O objetivo primordial do evento é possibilitar “a partilha de informações, de experiências e a transação de negócios”.

Uma das novidades da edição deste ano é o estabelecimento de uma parceria com a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM), que emerge como parceiro tecnológico do evento no âmbito das redes de quinta geração (5G).

A exposição decorrerá no ‘resort’ integrado The Venetian Macao, na faixa de casinos do Cotai, entre Taipa e Coloane.