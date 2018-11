Este artigo é sobre Évora . Veja mais na secção Local

Industriais do setor dos mármores em Borba (Évora) consideraram hoje que a “tragédia” de segunda-feira, com o deslizamento de terras para uma pedreira, com vítimas mortais, poderia ter “sido evitada” porque “os problemas” da estrada estavam identificados.

NUNO VEIGA/LUSA