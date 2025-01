“Este crescimento posiciona Portugal como um dos países em maior desenvolvimento na área da investigação clínica”, afirma Marta Marcelino, diretora da Direção de Avaliação de Medicamentos (DAM), citada numa nota divulgada na página ‘online’ do organismo.

Segundo a responsável, “Portugal mantém uma tendência crescente no número de EC (ensaios clínicos) submetidos, apesar da variação negativa observada em outros Estados Membros”, incluindo os “ensaios mononacionais e multinacionais” e “com contributos significativos tanto de promotores comerciais como de não comerciais”.

Em relação aos ensaios nacionais, registou-se um aumento no número de pedidos, que passaram de 23 em 2023 para 35 o ano passado.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) adianta que, em articulação com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), se registou também “uma melhoria no tempo médio de autorização destes processos, diminuindo de 71 dias em 2023 para 45 dias em 2024, uma redução de 36,5%”.

“No âmbito do sistema europeu de avaliação de EC multinacionais, o Infarmed liderou em 2024 a avaliação de 12 pedidos iniciais, triplicando o número registado em 2023”.

O organismo considera que o ano passado foi alcançado “outro marco importante” com “a conclusão da maior parte da transição dos ensaios clínicos para o enquadramento do Regulamento n.° 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano”.

Foi realizada a transição de 246 ensaios clínicos.