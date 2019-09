“Podemos ir mais ao concreto e perceber as questões [de que os doentes têm falado] e ver de que forma podem intervir e participar de forma mais concreta”, disse o responsável, referindo-se às reclamações que têm surgido nos últimos tempos tanto sobre a falta de medicamentos nas farmácias como a dificuldade de acesso a fármacos inovadores.

O responsável, que falava a propósito das reuniões agendadas para hoje, com a Convenção Nacional da Saúde e a associação Mais Participação Melhor Saúde, e para quarta-feira com a Plataforma Saúde em Diálogo, frisou que a autoridade do medicamento tem envolvido sempre os doentes nas suas atividades.

O presidente do Infarmed diz que a autoridade do medicamento quer “ouvir as preocupações que os doentes têm manifestado e esclarecer as questões que podem estar na génese dessas preocupações”, mas sublinha que os doentes têm sido ouvidos também no âmbito do projeto 'Incluir'.

Sobre a disponibilidade de medicamentos nas farmácias, Rui Ivo disse que está em discussão pública um regulamento que pretende reforçar as obrigações de todos os agentes no circuito do medicamento e que as associações são igualmente ouvidas para dar o seu contributo nesta área.

“Pensamos que as associações podem dar um contributo para identificar situações que devam ser corrigidas, levando as empresas farmacêuticas , distribuidoras e farmácias a atuar de forma mais consentânea com o dever de acesso ao medicamento”, afirmou.