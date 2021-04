"O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 70 novos casos, com tendência estável a crescente a nível nacional" pode ler-se em comunicado enviado pelo INSA, prevendo as autoridades de saúde que, "considerando o valor de Rt atual (média 5 dias), atingir-se-á a linha dos 120 casos por 100 000 habitantes em um a dois meses".

O relatório indica ainda que "o índice de transmissibilidade, Rt, apresenta valores superiores a 1 a nível nacional (1,05) e nas várias regiões de saúde do continente, com exceção da região Lisboa e Vale do Tejo (0,96)".

No entanto, "ao nível nacional, observa-se uma redução do Rt, entre 8 e 11 de abril, de 1,08 para 1,01, sugerindo

um desacelerar do crescimento da incidência neste período de tempo", indica o documento.

No que diz respeito aos internamentos em cuidados intensivos, o número diário no continente tem sido de "tendência ligeiramente decrescente a estável, encontrando-se abaixo do valor crítico definido (245 camas ocupadas)".

O INSA disponibilizou também informação sobre as variantes que circulam no país, não se alterando em relação ao relatório anterior. "Dados de sequenciação genética relativos a março indicaram que a variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) representava já 82.9% dos casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 em Portugal (Continente e Regiões Autónomas). A frequência das variantes B.1.351 (associada à África do Sul) e da variante P.1 (associada a Manaus) eram respetivamente 2.5% e 0,4%", pode ler-se.

Numa "análise global dos indicadores", percebe-se que existe uma situação epidemiológica "com transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde", tendo sido ainda verificado "um ligeiro aumento da transmissão nas faixas etária mais jovens, nas quais o risco de evolução desfavorável da doença é menor".