As infeções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia e sífilis dispararam em Portugal, e na Europa, afetando sobretudo jovens dos 20 aos 24 anos, revelam os últimos relatórios epidemiológicos anuais do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

“O ano de 2022 marca o maior número de casos de gonorreia na UE/EEE na última década e desde o início da vigilância europeia de IST [infeções sexualmente transmissíveis] em 2009”, alerta a ECDC.

O “aumento significativo” do número de casos de IST notificados em 2022, face ao ano anterior, com os casos de gonorreia a aumentar 48%, os de sífilis 34% e os de clamídia 16%, sublinham a necessidade “urgente de medidas imediatas” para prevenir novas transmissões e mitigar o impacto das IST na saúde pública, diz a ECDC.

Na sua opinião, os dados revelam uma “necessidade premente” de maior sensibilização para a transmissão de IST e uma necessidade de melhorar a prevenção, o acesso a testes e o tratamento para enfrentar este desafio de saúde pública.

Contudo, refere hoje o Público, Portugal não tem um plano para prevenção e controlo de doenças de transmissão sexual.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) constituiu um grupo de trabalho neste sentido há quatro anos, mas a pandemia veio interromper o processo e apenas foram elaboradas algumas recomendações e normas clínicas que continuam por aplicar.

Em resposta ao jornal, a DGS não refere se o trabalho vai ser retomado entretanto, mas assume "a necessidade urgente de intensificar a resposta às IST" — e que têm sido feitos "esforços significativos" para "aumentar a realização de testes diagnósticos" nos últimos anos. Além disso, esta entidade refere "os apoios concedidos a instituições para que a testagem continue a aumentar".

Por sua vez, "desde 2015 são distribuídos, anualmente, cerca de cinco milhões de preservativos", adianta a DGS. Recentemente, de 2022 para 2023, houve "um aumento de 34%, com cerca de sete milhões de preservativos distribuídos, e de 15% no número de gel lubrificante, com mais de 1,9 milhões distribuídos​".