Para marcar um mês de IVA zero, o SAPO24 decidiu trazer esta semana ao Inflação à Portuguesa, um género de livro de receitas online, focado em refeições que fazem parte do quotidiano das famílias, um prato onde a maioria dos ingredientes faz parte da lista - à exceção do alho e dos coentros.

O SAPO24 utilizou como referência preços em vigor nas grandes superfícies comerciais com lojas online, para assim poder comparar o preço dos produtos. Como é habitual, a lógica foi escolher os produtos mais baratos disponíveis, em quantidades equivalentes.

Olhando para o principal ingrediente deste prato, o bacalhau, nas quatro superfícies, rapidamente percebemos que as quantidades variam, sendo o El Corte Inglés o único onde o bacalhau desfiado é de 400g. Como tal, o SAPO24 uniformizou a medida usada para 500g, fazendo as contas com o preço ao kg, com a estimativa de que esta açorda sirva uma bela refeição a 4 pessoas. Fizeram-se as mesmas contas para os coentros e para o pão.

Esta semana a diferença entre o Pingo Doce e o Auchan é de um cêntimo, o Continente não se afasta e o El Corte Inglés é a superfície comercial em desvantagem, chegando a um carrinho de compras 4,18 euros mais caro.

Pingo doce - 13 euros

Coentros (50g) - 0,42 euros

Pão de mistura (300g) - 0,57 euros

Ovos de Solo Classe M (meia dúzia) - 1,31 euros

Alho seco Pingo Doce (250g) - 1,49 euros

Azeite Beirão (750 ml) - 4,04 euros

Bacalhau Desfiado Congelado Pingo Doce (500g) - 5,17 euros

Auchan - 13,01 euros

Pão de mistura (300g) - 0,66 euros

Coentros frescos (50g) - 0,99 euros

Ovos de Solo Classe M (meia dúzia) - 1,22 euros

Alho seco Auchan (250g) - 1,39 euros

Azeite Polegar (750 ml) - 3,76 euros

Bacalhau desfiado Auchan (500g) - 4,99 euros

Continente - 13,79 euros

Pão de mistura (300g) - 0,64 euros

Coentros (50g) - 0,99 euros

Alho seco Continente (250g) - 1,25 euros

Ovos de Solo Classe M (meia dúzia) - 1,31 euros

Azeite Continente (750 ml) - 3,95 euros

Bacalhau desfiado Ultracongelado Continente (500g) - 5,65 euros

El Corte Inglés - 17,18 euros

Pão Rústico (300g) - 0,90 euros

Alho seco (250g) - 1,57€

Ovos de Solo Classe M/L (meia dúzia) - 1,83 euros

Coentros frescos Vitacress (50g) - 1,98 euros

Azeite El Corte Inglés (750 ml) - 4,66 euros

Bacalhau desfiado Riberalves (500g) - 6,24 euros

A receita não tem grandes mistérios, é rápida e eficaz. Comece por levar o bacalhau ao lume com 2 dentes de alho esmagados com casca, e deixe ferver por cerca de 8 minutos. Esmague as folhas de coentros com 2 dentes de alho, azeite e sal, e distribua por 4 pratos de sopa, colocando o pão, cortado em fatias, por cima.

Depois, coe o caldo da cozedura do bacalhau para outro tacho, desfaça o peixe em lascas e coloque-as sobre as fatias de pão. Por último, mas não menos importante, leve o caldo da cozedura do bacalhau de novo ao lume até começar a ferver, e nele escalfe os quatro ovos cuidadosamente. Depois de escalfados, distribua pelos pratos e regue sobre eles o restante caldo, finalizando com umas folhas de coentros. Resta servir quente, e desfrutar deste prato bem português.

Faz hoje um mês que entrou em vigor a isenção do IVA em 46 produtos considerados essenciais. Este foi uma medida desenhada pelo Governo, juntamente com a produção e a distribuição, para tentar reduzir e estabilizar os preços.

A Deco Proteste monitoriza um cabaz de 63 alimentos desde o início de 2022, que esta quarta-feira tem o valor de 219,70 euros. Entre os 21 produtos deste cabaz que não foram abrangidos pela medida do IVA Zero, oito estão mais caros, sendo que os peixes são dos que mais aumentaram.