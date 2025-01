Os primeiros indícios surgiram em outubro do ano passado, quando a bebé foi internada no hospital, debatendo-se com graves problemas de saúde.

As autoridades começaram a investigar o curso e a influenciadora foi agora acusada de tortura, administração de veneno e fraude.

"[Não há] palavras para descrever o quão repulsivas são as ofensas desta natureza", disse o inspetor-detetive da polícia de Queensland, Paul Dalton, aos jornalistas nesta quinta-feira.

De acordo com Dalton, a criança foi sujeita à administração de vários medicamentos, sem receitas, entre agosto e outubro do ano passado. Quando deu entrada no hospital, a bebé apresentava um quadro de "grave sofrimento e danos emocionais e físicos".

A mulher terá arrecadado cerca de 35 mil euros dos seus seguidores.