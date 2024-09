Foi em agosto que Zach Dereniowski conheceu a história de Francisco, que perdeu a sua família, pais e uma irmã, em junho último, após uma explosão em sua casa, em Vila Nova de Milfontes.

A passar férias no Algarve, onde vivem os seus pais, Zach Dereniowski, conhecido nas redes sociais por MD Motivator, ficou a saber de tudo o que se passou através de alguns dos seus seguidores, que ultrapassam já os 35 milhões. Decidiu então ir ter com o jovem e organizou logo um crowdfunding, isto depois de saber que já tinha sido organizada também uma coleta, em Milfontes, onde Francisco vive com uma tia, que rendeu pouco mais de dois mil euros.

Em pouco menos de um mês, o influencer angariou quase 110 mil dólares (mais de 100 mil euros) e o objetivo é chegar aos 150 mil.

O dinheiro é importante para um jovem que perdeu tudo há cerca de dois meses, mas o que o fez mais feliz foi mesmo conhecer o seu ídolo, Cristiano Ronaldo, algo que Zach Dereniowski lhe proporcionou também esta semana, durante o estágio da seleção nacional.

Refira-se que já em agosto, Francisco, apaixonado por futebol, teve também o privilégio de conhecer o plantel do Benfica, por quem torce, e ainda acompanhar um jogo no estádio da Luz.