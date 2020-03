No início do ano faltava finalizar o Centro aquático, que acolherá a natação e as principais provas aquáticas, um dos projetos mais ambiciosos e que estava atrasado devido a uma polémica dos dados técnicos dos sistemas antiterramoto.

As infraestruturas para os Jogos serão inauguradas em 22 de março, com Tóquio2020 a contar com 43 sedes, incluindo a aldeia olímpica, oito de construção nova e que serão permanentes, 25 que já existiam e dez temporárias.

A finalização da construção das sedes acontece num período de grande incerteza e especulação sobre o futuro dos Jogos, que deverão decorrer de 24 de julho a 09 de agosto, devido à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

O novo coronavírus que provoca o Covid-19 surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia, tendo o surto sido declaração pela Organização Mundial de Saúde como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Ainda em Tóquio, a organização dos Jogos tem cancelado várias competições teste, mas autorizou uma de escalada hoje, que terá que decorrer sem adeptos e sem atletas de topo, recorrendo a amadores em escalada.

Muitas competições têm sido canceladas no país — o futebol está suspenso até 18 de março – e outras acontecem sem público, como a pré-época do basebol ou os torneios de primavera de sumo.