O presidente das Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, perspetivou hoje que os trabalhos de limpeza das faixas de combustível, da responsabilidade desta entidade, possam estar concluídos até ao final do mês, nomeadamente nas áreas mais críticas.

“O processo de limpeza está a decorrer com algumas dezenas de contratos que estão já no terreno para intervenção. São 14 mil quilómetros de estrada para limpar, o que torna o processo moroso”, explicou o presidente da IP.

António Laranjo, que falava à agência Lusa à margem de uma sessão temática, que decorreu esta tarde na sede da IP, com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, explicou que a limpeza das faixas de combustível está a ser desenvolvida de forma a dar prioridade às zonas de maior risco de incêndio.

“Houve uma seleção dos municípios e das zonas mais críticas, que estão claramente identificadas, além daquelas em que a deflagração de um incêndio tem uma probabilidade mais elevada de constituir um grande incêndio”, apontou.

O presidente da IP referiu que este trabalho de limpeza “está a ser feito em detrimento, por vezes, de entradas de cidades importantes, mas que não representam um perigo tão elevado como noutras áreas, mais críticas”.

António Laranjo perspetivou que o trabalho de limpeza nas áreas mais críticas possa estar concluindo, “na pior das hipóteses”, até ao final deste mês, ressalvando, contudo, que será um trabalho para “ter continuidade daqui para a frente”.

Até ao momento, a IP já investiu mais de 17 milhões de euros na limpeza de faixas de combustível e daquelas que estão definidas nos planos municipais.