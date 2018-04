“A Infraestruturas de Portugal lamenta profundamente que as organizações sindicais representativas dos colaboradores não tenham chegado a acordo com a empresa, pese embora todos os esforços desenvolvidos no sentido de ser encontrada uma solução justa e equilibrada no que respeita às reivindicações sindicais que motivaram um pré-aviso de greve”, indicou, em comunicado, a entidade.

A IP garante ainda que, em 2018, verá aumentada a sua componente salarial “em mais de 10,8 milhões de euros do que em 2017”, mais 8,6% do que no ano passado, o que representa “um esforço financeiro considerável”.

“Foram efetuadas diversas aproximações pela empresa, nos últimos dias, que culminaram na apresentação de uma proposta de aumento de 20 euros mês por trabalhador, para além da devolução de rendimentos aprovada pelo Governo para 2018, proposta que também foi rejeitada pelas organizações sindicais”, explicou.

A IP nota ainda que, apesar de não terem sido decretados serviços mínimos, irá fazer “todos os esforços para procurar minorar os transtornos causados”.

Por sua vez, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) disse que o Governo e a administração da Infraestruturas de Portugal “fugiram” a um acordo, mantendo, por isso, a greve agendada para segunda-feira.

“Decorreu, [no sábado], no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, uma reunião com os representantes do Governo, da IP e sindicatos, finda a qual o Governo e a administração fugiram à possibilidade de se ter encontrado uma solução que evitasse a greve da próxima segunda-feira”, disse, em comunicado, a federação afeta à CGTP.