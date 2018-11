Em comunicado, a Câmara de Tui adiantou que aquela inspeção visa dar cumprimento a um mandado judicial que prevê a remoção do material pirotécnico e explosivo que se encontra no interior das instalações da fábrica ilegal, com vista à demolição das 25 cabines existentes no complexo industrial.

Segundo a Câmara de Tui, estima-se que possam estar armazenados no interior da fábrica de pirotecnia 2.700 quilos de material pirotécnico e explosivo.

O processo de demolição hoje iniciado ocorre seis meses depois da explosão de um armazém clandestino de material pirotécnico na localidade de Paramos e Guillarei.

Na sequência daquela explosão morreram duas pessoas, 37 ficaram feridas, sendo que 31 casas foram totalmente destruídas e 300 danificadas, afetando um total de 800 pessoas.