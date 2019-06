Uma das principais reclamações dos cidadãos é o facto de o financiamento ser direcionado para uma atividade que não reúne consenso e que o sofrimento de animais não deve ser financiado por entidades públicas, entendendo-se como tal o Estado Central, as Autarquias Locais, as Empresas Públicas ou as Empresas Público Privadas.

A iniciativa surge no âmbito da Campanha "Enterrar Touradas", tendo a associação ANIMAL recolhido mais de 22.500 assinaturas pelo fim dos subsídios públicos à tauromaquia.

Além dos cidadãos, esta campanha tem também sido apoiada por diversas figuras das várias áreas da cultura em Portugal, participando em vídeos da associação e oferecendo a sua imagem a uma causa na qual acreditam.

"Esta absoluta indecência que é o apoio público a uma atividade cruel e decrépita tem que acabar. É cada vez mais óbvio que o grande pilar que ainda sustenta esta infeliz indústria é o dinheiro público, venha ele de onde vier, e, acreditamos, que fechando essa torneira, será o princípio de um grande efeito dominó", refere Rita Silva, Presidente da ANIMAL.