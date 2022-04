O debate que decorre esta tarde no parlamento, que conta com a participação do Governo, sobre a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente começou após um curto intervalo depois da sessão solene na qual o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se dirigiu ao parlamento português, tendo o PCP sido o único partido que faltou a esta sessão.

Assim que o deputado comunista João Dias começou a sua intervenção neste debate, toda a bancada da IL se levantou e saiu do hemiciclo em protesto.

Logo que a palavra foi dada ao seguinte grupo parlamentar, neste caso o BE, os liberais voltaram a entrar na sala.