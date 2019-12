Em declarações à agência Lusa, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, explicou as principais linhas do projeto de resolução que o partido deu entrada no parlamento "pela não atribuição de subsídios públicos aos órgãos de comunicação social, mantendo a imprensa independente e como contrapoder ao Estado".

"Achamos que devíamos, desde já, condicionar o debate para que não se fosse imediatamente para a solução que este Portugal socialista tipicamente adota de que se há um problema, o Estado que apoie", justificou.

Na perspetiva do liberal, esta é "a pior das soluções" para os graves problemas que enfrenta o setor da comunicação social, uma vez que, "inevitavelmente, conduziria a uma não independência, a um condicionamento da liberdade de informação por parte dos órgãos de comunicação e isso derrotaria o objeto do exercício".