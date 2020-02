Numa nota enviada à agência Lusa, a Iniciativa Liberal (IL) anuncia que “irá votar contra o nome de Vitalino Canas para juiz do Tribunal Constitucional”, na votação que decorrerá na sexta-feira, na Assembleia da República.

O partido lembra que “Vitalino Canas foi ex-secretário de Estado de Guterres, ex-deputado do Partido Socialista e ex-porta-voz do Governo Sócrates” e considera ser “inaceitável que haja uma politização tão extremada do Tribunal Constitucional”.

Citado no comunicado, João Cotrim Figueiredo assinala que “é impensável que se passe quase diretamente do lugar de deputado para o lugar de Juiz do Tribunal Constitucional e vice-versa” e considera que “estes lugares, devido à sua relevância institucional e consequente necessidade de independência, devem estar relativamente afastados da política, não devendo funcionar como portas-giratórias”.

“Acresce o facto de este nome ter uma amizade pública com José Sócrates, quando é possível que a Operação Marquês venha no futuro a ser apreciada pelo Tribunal Constitucional. Obviamente que temos de votar contra”, adianta.

Na nota hoje divulgada, a Iniciativa Liberal defende que “o regime de os juízes serem nomeados pelo PS e PSD como estes bem entendem deve acabar” e refere que “está mesmo a ponderar apresentar publicamente propostas de alteração sobre este tema”.