"O senhor comendador está incrédulo com a falta de memória do ex-governador do Banco de Portugal relativamente a uma reunião que mantiveram os dois, a sós, no mês de julho de 2007 na sede do Banco de Portugal", afirmou à Lusa fonte oficial da Fundação José Berardo.

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Vítor Constâncio disse hoje que o empresário Joe Berardo mentiu no parlamento sobre alegadas reuniões entre ambos.

"Tudo isso é mentira", respondeu Vítor Constâncio à deputada do BE Mariana Mortágua, que citou palavras do empresário José Berardo no parlamento, em que afirmou que teve "diversas reuniões" com o então governador do BdP, mas que os assuntos mencionados ficavam "entre quatro paredes".

"Quando falei com Vítor Constâncio combinámos que ficava entre quatro paredes, que 'morria' ali, portanto não lhe posso responder. Ficou combinado e eu não vou dizer a ninguém. O homem está aí outra vez...", respondeu José Berardo a uma pergunta do deputado Duarte Marques (PSD) no dia 10 de maio, sobre a "necessidade de afastamento de Jardim Gonçalves" do BCP, de acordo com Mariana Mortágua.