"Eu tive duas reuniões com o engenheiro Santos Ferreira antes de entrar em funções, ele deixou-me um pequeno dossier, (...), lembro-me de ter falado, de facto, na queda de ações do BCP, mas à parte isso não me lembro de mais nenhum alerta", disse Faria de Oliveira na sua audição na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, numa resposta ao deputado do PSD Duarte Marques.

O deputado do PSD disse então a Faria de Oliveira que havia "um dado curioso".

"Santos Ferreira sai da Caixa para o BCP, depois daquilo que todos nós, ou a maior parte, já chamámos de assalto ao BCP, e curiosamente há uma grande destruição de valor do BCP quando ele é presidente do BCP, valor esse que era a garantia à Caixa de vários empréstimos", disse o deputado.

"Não acha isto um bocadinho curioso e até complexo?", perguntou Duarte Marques.

"Sem dúvida que a razão principal das dificuldades aí foi a queda brutal das ações do BCP. 92% não é normal", respondeu Fernando Faria de Oliveira.