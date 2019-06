"Eu não devo nada ao engenheiro Sócrates. Sejamos claros quanto a isso", respondeu Fernando Teixeira dos Santos ao deputado do PSD Duarte Marques no final da audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Não falo com o engenheiro Sócrates há seis anos. E praticamente estivemos de relações cortadas desde o dia 06 de abril [de 2011], que foi o dia de pedido de ajuda [externa]", acrescentou o ex-ministro das Finanças.

O atual presidente do banco EuroBic revelou que depois de sair do Governo, o ex-primeiro ministro "fez uma abordagem 'vamos um para cada lado, escusamos de estar zangados'", mas que só se cruzou com Sócrates "uma vez, num jantar promovido pelo Jornal de Notícias no Porto, em que ele foi apresentar o seu livro".

"Foi a única vez desde que saí do Governo que eu me cruzei com o engenheiro Sócrates. Falámos nesse período meia dúzia de vezes ao telefone. Quando ele regressou de Paris e tinha um programa em que intervinha e comentava na televisão, telefonou-me para perguntar a minha opinião sobre isso", revelou Teixeira dos Santos.