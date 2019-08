A notícia foi avançada pelo Observador, que dá conta desta segunda edição de um questionário lançado em 2015, mas ao qual foram adicionadas questões que estão a indignar alguns funcionários públicos, uma vez que estes são convidados a avaliar políticas do governo PS e os impactos da intervenção da troika, que coincide com a governação de Pedro Passos Coelho.

As perguntas polémicas do inquérito, que terá de ser respondido até 30 de setembro, surgem da secção dos "fatores de motivação/satisfação no trabalho na Administração Pública".

Aqui os inquiridos são convidados a responder se o período da troika influenciou negativamente a sua motivação no trabalho; se a reposição dos salários afetou positivamente a sua motivação no trabalho; se o descongelamento progressivo das carreiras é motivador; e, por fim, se se sente hoje mais motivado no trabalho do que há cinco anos. As respostas podem ser "totalmente em desacordo", "em desacordo", "de acordo" e "totalmente de acordo".

Além de fugirem à lógica das restantes perguntas do questionário, estas são formuladas de forma positiva nas medidas implementadas pelo atual governo e formuladas pela negativa no que toca às medidas impostas pelo executivo de Pedro Passos Coelho.