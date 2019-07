"Dada a natureza controversa da Fundação José Berardo, foi minha exigência que a coleção ficasse pertença de uma entidade sem benefício fiscal do tipo Associação", escreveu Francisco Capelo numa carta dirigida à comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), a que a Lusa teve acesso.

Na mesma missiva, Capelo afirmou que a Fundação José Berardo servia como "fachada para permitir a existência de uma entidade essencialmente criada para beneficiar dos privilégios fiscais, sobretudo da isenção de pagamento de mais-valias nos investimentos financeiros".

Assim, segundo Francisco Capelo, foi constituída a Associação Coleção Berardo (ACB), dona das obras de arte, "tendo dois sócios fundadores", Capelo e Berardo ("pessoalmente e através da Fundação Berardo").

"Ambas as participações foram realizadas com a entrega de obras de arte, sendo as minhas obras de arte as que, em junho de 1993, foram apresentadas publicamente na [antiga] galeria Valentim de Carvalho, em Lisboa", escreveu Francisco Capelo à comissão parlamentar.