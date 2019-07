Nas respostas escritas às perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à Gestão do Banco, a que a Lusa teve acesso, Sócrates refere que o seu “governo sempre respeitou a autonomia de gestão da administração” do banco público “e nunca interveio em matérias que eram da competência da administração do banco – e, em consequência, da sua responsabilidade”.

Sócrates, que foi primeiro-ministro entre 2005 e 2011, refere que “o parlamento já fez duas comissões de inquérito [à CGD] e ouviu dezenas e dezenas de testemunhas" e que em "nenhum momento [...] se ouviu alguém dizer que" ele ou o ministro das Finanças que tutelava essa área política alguma vez tenham "tentado intervir nesses assuntos, dando orientações ou fazendo sugestões”.

“Essas alegações foram desmentidas por todos os que prestaram declarações. Não obstante, as acusações não param. Elas são repetidas e repetidas – talvez na esperança que, de tanto repetir, se possa esconder a evidência de não haver indício algum que possa sustentar tão injusta alegação”, acrescenta.