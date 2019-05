Na entrevista, o ministro da Defesa rejeitou que a existência de “falhas” em apenas “um caso” justifique por em causa a existência da própria Judiciária Militar, como defendeu, por exemplo, a ex-PGR Joana Marques Vidal.

O governante sublinhou que todos os anos a PJM “trata de centenas de casos” com um “relacionamento institucional que não oferece nenhum comentário”.

“Há um caso em que não funciona de acordo com aquilo que está estipulado e então temos de verificar quem tem responsabilidades, porque é que aconteceu, neste caso. Mas não faz sentido a partir de um caso desenvolver uma teoria sobre a existência ou não ou se deve ser alterado o relacionamento institucional entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar”, defendeu.

Para Gomes Cravinho, seria até “um mau serviço” estar a “redesenhar a arquitetura institucional” atual “em função de um caso”.

Questionado sobre a advertência do atual diretor da PJM, Paulo Isabel, que afirmou na comissão de inquérito que “há crimes estritamente militares” relacionados com o caso de Tancos que não estão a ser investigados por a PJM ter sido afastada, Gomes Cravinho sublinhou que tem “total confiança” que a PJ “fará todo o trabalho que precisa de fazer”.

Em relação “àquilo que está atualmente na competência da PJ”, disse, o ministro da Defesa “tem total confiança que essa instituição fará todo o trabalho que precisa de fazer”, disse, acrescentando que “se sobrar alguma coisa posteriormente obviamente que isso terá de ser contemplado”.

O furto de material de guerra em Tancos foi divulgado pelo Exército a 29 de junho de 2017. A 3 de julho, a anterior PGR determinou que a titularidade da investigação passava da PJM para a PJ, ficando a Judiciária Militar como coadjuvante.

Em 18 de outubro do mesmo ano, a PJM anunciou em comunicado a recuperação do material furtado, em colaboração com a GNR de Loulé, na região da Chamusca, numa operação que veio a ser investigada pela Polícia Judiciária, designada “Operação Hubris” e no âmbito da qual foram constituídos arguidos o ex-diretor da PJM Luís Neves e o ex-investigador Vasco Brazão, entre outros.

Na comissão de inquérito que visa apurar as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar de Tancos, o ex-diretor da PJ Luís Neves defendeu que o “achamento” e a operação de recuperação do material foi na realidade uma “encenação” e disse que a PJM obstaculizou a investigação cuja titularidade estava na esfera da PJ.

Dias depois de ser conhecida a Operação Húbris, o anterior ministro da Defesa, Azeredo Lopes, anunciou uma auditoria ao funcionamento da PJM, cujas conclusões não foram divulgadas pelo Ministério da Defesa por serem “classificadas”, segundo fonte do Ministério da Defesa.

Sobre o furto de Tancos e o impacto nas Forças Armadas, Gomes Cravinho defendeu que a sua função enquanto ministro “é assegurar que Tancos faz parte do passado e não do presente”.

“Enquanto ministro a minha obrigação não é de fazer análise ou reflexão sobre algo que é um facto histórico e que merecerá a atenção por longos anos de historiadores e analistas”, considerou.

“A minha primeira prioridade era olhar para o futuro, o que obriga naturalmente as Forças Armadas a tirarem todas as lições necessárias do ponto de vista funcional”, e “assim fizeram”.

Para o ministro da Defesa, “hoje em dia Tancos está onde tem de estar que é na esfera judicial e na esfera parlamentar com a comissão parlamentar de inquérito”.

“Não está nas Forças Armadas e hoje em dia é possível trabalhar nas Forças Armadas, Exército com total tranquilidade de espírito deixando que as investigações no parlamento e na esfera judicial corram o seu caminho e cheguem às conclusões”, defendeu.

Questionado sobre eventuais “responsabilidades políticas” no caso de Tancos, Gomes Cravinho disse que caberá à comissão de inquérito identificá-las se as houver.

Contudo, sublinhou, “houve evidentemente questões estruturais e questões que foram conjunturais que levaram a Tancos”.

“A minha função é impedir que tal se repita e poder dar essa garantia aos portugueses. Tanto do ponto de vista conjuntural, estamos a falar de verbas afetadas à segurança, como do ponto de vista estrutural – sistemas montados para assegurar a salvaguarda missões e equipamento – que haja a resposta adequada e as Forças Armadas e os três ramos dão essa tranquilidade”, sustentou.