Em comunicado enviado à Lusa, a Arquidiocese acrescenta que também exigiu que o diretor da Fraternidade, padre Joaquim Milheiro, abandonasse a instituição, uma decisão que na altura foi acatada.

A Arquidiocese reagiu, assim, à acusação deduzida pelo Ministério Público contra a instituição e quatro responsáveis, imputando a cada um deles nove crimes de escravidão.

Segundo a Arquidiocese, com as saídas do diretor e “sobretudo” da referida responsável, a casa terá voltado a ter um ambiente “de fraternidade, respeito e bem-estar, retomando “uma normalidade saudável”.

“Nesse sentido, a Arquidiocese não se viu na necessidade de extinguir a Fraternidade, na expectativa de que ela seguisse, então, um novo rumo”, refere ainda o comunicado.