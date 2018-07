A medicina do trabalho é obrigatória e responsabilidade da entidade empregadora, mas há organismos públicos que não estão a cumprir a lei. É o caso do Instituto Camões. Apesar de ter autonomia administrativa, patrimonial e financeira, o seu presidente, Luís Faro Ramos, preferiu não responder às perguntas do SAPO24 e remeter todas as explicações para o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

A informação foi confirmada pelo gabinete do ministro Augusto Santos Silva, que diz que, "por constrangimentos diversos, não foi possível renovar o contrato" que até à data de 28 de Novembro de 2016 o Instituto Camões manteve com a entidade que prestava serviço na área da segurança, higiene e saúde no trabalho, onde se incluía a medicina do trabalho.

O MNE não especificou quais os "constrangimentos diversos" que levaram à não renovação do contrato. A situação tem dificultado a vida a quem está de baixa médica e quer regressar ao trabalho. Depois de uma ausência de mais de 30 dias por motivo de doença ou acidente, a lei prevê que o trabalhador tenha uma consulta de medicina do trabalho antes de voltar às suas funções. Ora, sem medicina do trabalho, nada feito.

O gabinete do ministro garante que para assegurar a obrigação do instituto público "é providenciada, caso a caso, a aquisição de serviços de medicina do trabalho, como a submissão a juntas médicas da ADSE, para aferir, por um lado, a aptidão dos trabalhadores para o exercício das suas funções e, por outro, a verificação de incapacidade".